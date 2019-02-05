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Порошенко підтримав Супрун і підтвердив її українське громадянство

Президент України Петро Порошенко заявив, що в.о. міністру охорони здоров’я Уляні Супрун було надано українське громадянство його указом.

Порошенко підтримав Супрун і підтвердив її українське громадянство

Президент України Петро Порошенко заявив, що в.о. міністру охорони здоров’я Уляні Супрун було надано українське громадянство його указом.

Президент зазначив, що повністю підтримує Супрун, але за законом не має права коментувати рішення Окружного адміністративного суду Києва.

Читайте: Реформи Супрун: чого досягла в.о. міністра і що буде з медициною

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Раніше Факти ICTV писали, що Супрун отримала п’ять повісток до суду, що були призначені на 3 січня.

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