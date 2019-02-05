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Факты / Украина / Политика / РФ будет рада любому президенту, но не Порошенко/

РФ радітиме будь-якому президенту, але не Порошенку

Росія прагне підірвати стабільність України з середини і вплинути на волевиявлення наших громадян.

Петр Порошенко

Якщо Володимир Путін вирішить піти у наступ, ціна буде вищою, заявив Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Російський президент вважає, що буде дешевше підірвати стабільність України з середини і вплинути на волевиявлення громадян.

– Ми не дамо зробити, як у травні і жовтні 2014 року. Ми тоді були значно слабшими, не дамо зробити це зараз, захистимо Україну, – сказав український президент.

Петро Порошенко додав, що найвища цінність його праці як президента — твердження Путіна про те, що РФ радітиме будь-якому президенту, але не Порошенку.

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Нагадаємо, раніше Петро Порошенко назвав найголовніші напрямки України на найближчі роки.

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