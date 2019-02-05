Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році стартує у вівторок, 5 лютого, і триватиме до 25 березня.

Про терміни реєстрації на ЗНО 2019 повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Додаткового періоду для перереєстрації цього року не передбачено, тому змінювати реєстраційні дані можна буде тільки до 25 березня.

Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні необхідно створити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу Зареєструватися, який поки що не працює.

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Вступники зможуть скласти тести щонайбільше з чотирьох предметів.

Розклад ЗНО 2019:

21 травня – математика;

23 травня – українська мова та література;

27 травня – іспанська, німецька, французька мови;

28 травня – англійська мова;

30 травня – фізика;

4 червня – історія України;

6 червня – біологія;

2 червня – географія;

13 червня – хімія.

Нагадаємо, у 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме з 21 травня по 13 червня.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти