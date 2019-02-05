За добу окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, у тому числі із застосуванням важкого озброєння. На жаль, один український військовий загинув, одного поранено.

В районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів поблизу Опитного, повідомляє прес-центр ООС.

Біля Невельського бойовики застосували стрілецьку зброю.

Двічі з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли в районі Хутора Вільного, з гранатометів – поблизу Новолуганського.

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Заборонені міномети калібру 82 мм противник також застосував в районі селища Кримське.

За даними розвідки, ЗСУ знищили шістьох окупантів та чотирьох поранили.

З початку доби ворог вогонь не відкривав.

До слова, спостерігачі ОБСЄ зафіксували шість гаубиць бойовиків, які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Фото: Міноборони