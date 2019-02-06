З ночі 367 одиниць спецтехніки та 32 бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації Київавтодор працюють на вулично-дорожній мережі, щоб не допустити ускладнень на дорогах столиці та забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів.

Вночі, щоб не допустити утворення слизькості та снігових накатів, автодорівці почали посипати вулиці. Першочергово обробка була проведена на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах, а також магістральних вулицях та вулицях, якими курсує громадський транспорт.

Для обробки та очищення від снігу тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації Київавтодор, задіяно трактори зі спеціальним снігоочисним обладнанням, новітня техніка європейського виробництва Bucher та 32 бригади з ручного прибирання.

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КМДА: 367 одиниць спецтехніки і 32 бригади розчищають сніг у Києві / 2 фотографии

Зранку дорожники продовжують роботу у посиленому режимі, зокрема тривають роботи з очищення від снігу вулиць місцевого значення та підходів до пішохідних переходів.

Фахівці комунальної корпорації Київавтодор уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі та вживають усіх заходів, щоб забезпечити для водіїв та пішоходів безпечні умови пересування столицею.

Нагадаємо, погода в Україні на сьогодні очікується хмарною та подекуди з мокрим снігом.

Фото: КМДА