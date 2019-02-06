PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / КМДА: 367 одиниць спецтехніки і 32 бригади розчищають сніг у Києві/

КМДА: 367 одиниць спецтехніки і 32 бригади розчищають сніг у Києві

З ночі 367 одиниць спецтехніки та 32 бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації Київавтодор працюють на вулично-дорожній мережі, щоб не допустити ускладнень на дорогах столиці та забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів.

КМДА: 367 одиниць спецтехніки і 32 бригади розчищають сніг у Києві

Вночі, щоб не допустити утворення слизькості та снігових накатів,  автодорівці почали посипати вулиці. Першочергово обробка була проведена на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах, а також магістральних вулицях та вулицях, якими курсує громадський транспорт.

Для обробки та очищення від снігу тротуарів та зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації Київавтодор, задіяно трактори зі спеціальним снігоочисним обладнанням, новітня техніка європейського виробництва Bucher та 32 бригади з ручного прибирання.

Читайте: Затори в Києві – снігопад паралізував столицю (КАРТА)

  • image
  • image
КМДА: 367 одиниць спецтехніки і 32 бригади розчищають сніг у Києві / 2 фотографии

Зранку дорожники продовжують роботу у посиленому режимі, зокрема тривають роботи з очищення від снігу вулиць місцевого значення та підходів до пішохідних переходів.

Фахівці комунальної корпорації Київавтодор уважно слідкують за ситуацією на вулично-дорожній мережі та вживають усіх заходів, щоб забезпечити для водіїв та пішоходів безпечні умови пересування столицею.

Нагадаємо, погода в Україні на сьогодні очікується хмарною та подекуди з мокрим снігом.

Фото: КМДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві розвалився автобус після наїзду на лежачого поліцейського
Затори в Києві – снігопад паралізував столицю (КАРТА)
КМДА покращить модель управління системою централізованого теплопостачання
У Києві 12-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки
У Києві через грип на карантин закрили 100 шкіл
Вертолітний майданчик у Києві намагаються повернути Януковичу
У Києві таксист помер за кермом авто з пасажирами
У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: 5 пасажирів терміново госпіталізували
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка