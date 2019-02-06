Дніпропетровщина має найвищі показники в Україні з впровадження інклюзивної освіти. Це гарний приклад для інших областей.

Про це під час свого візиту у Дніпропетровську область заявила Марина Порошенко, Перша Леді України та голова Благодійного Фонду Петра Порошенка.

За її словами, в регіоні вже працює 71 медіатека, 51 ресурсна кімната.

– Якщо два роки тому тут було всього чотири інклюзивних класи, то зараз вже 255 шкіл з інклюзією. Це світова сучасна практика, щоб діти з особливими освітніми потребами відчували себе захищеними, соціалізованими, могли спілкуватися з однолітками і отримували послуги на абсолютно новому рівні, – сказала Марина Порошенко.

Перша Леді і голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко відвідали інклюзивно-ресурсний центр в реконструйованій частині Магдалинівської опорної школи. Тут зусиллями ОДА було зроблено окремий вхід для дітей з особливими потребами, ганок з пандусом, зал лікувальної фізкультури. У самому приміщенні продумано все до дрібниць, щоб особливі діти не відчували ніяких перешкод.

У ресурсної кімнаті створені умови для відпочинку: тут є іграшки і м’які пуфи. Також була зроблена невелика кухня з їдальнею, де особливі діти набувають побутових навичок.

– Для нас дуже важливо, щоб доступ до якісної освіти мали всі без винятку маленькі жителі Дніпропетровщини. Незалежно від населеного пункту, в якому вони проживають, – у великому місті чи віддаленому селі, – зазначив Валентин Резніченко.

Він повідомив, що зараз понад 800 дітей регіону з особливими освітніми потребами навчаються у звичайних школах, і це в 4 рази більше, ніж ще два роки тому.

Крім того, в ІРЦ працюють нові фахівці: психологи, реабілітологи, дефектологи.

– Щаслива працювати в таких прекрасних умовах. Збулася моя мрія – кабінет, ресурсна і навчальна кімнати оснащені всім необхідним. Телевізори, інтерактивні дошки, комп’ютери. Все – за вищим розрядом. А ще – безліч сучасної методичної літератури, роздаткового матеріалу, – розповіла психолог Юлія Топка.

– Ми створюємо сучасні інклюзивно-ресурсні центри в усіх опорних школах, які реконструюємо, – додав Резніченко. – У таких установах висококваліфіковані фахівці допомагають особливим малюкам соціалізуватися. Батькам більше не потрібно возити дітей на заняття до обласного центру. Всі умови для всебічного розвитку вони мають у себе в районі.

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До речі, Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером за впровадженням інклюзивної освіти.