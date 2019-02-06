Петро Порошенко оголосив про запуск системи монетизації субсидій в Україні. Виплата субсидій готівкою розпочнеться 4 березня 2019 року.
Про запуск програми монетизації субсидій для населення президент України Петро Порошенко заявив на нараді в Києві.
– Чи можу я наголошувати, що сьогодні, о 15:42, 6 лютого, ми запускаємо монетизацію малозабезпеченим верствам населення? Так.
У середньому розмірі виплати складають 1,5 тис. гривень, – сказав президент.
Він також додав, що розрахунку за спожиті послуги, готівкові кошти залишаються в розпорядженні українця.
Кошти одержувачі субсидій почнуть отримувати вже з 4 березня.
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Нагадаємо, механізм виплати субсидій готівкою з березня 2019 затвердили на засіданні Кабміну.
Фото: Lovelyday12/Dreamstime