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Призначено дату суду про відновлення Супрун на посаді

Окружний адміністративний суд міста Києва розгляне 11 лютого клопотання про скасування заборони Уляні Супрун здійснювати повноваження міністра охорони здоров’я.

Призначено дату суду про відновлення Супрун на посаді

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Міністерство юстиції України від імені уряду подало клопотання про скасування заходів забезпечення позову по справі щодо виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

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– За попередньою інформацією його розгляд відбудеться 11 лютого 2019 в Окружному адміністративному суді міста Києва. Сподіваємося на справедливе і неупереджене рішення суду, – зазначив Саєнко.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Фото: УНІАН

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