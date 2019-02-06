У Кремлі не змогли сказати, в якому статусі український президент-втікач Віктор Янукович перебуває на території Росії.
При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв журналістам у Москві уточнити його статус, передає ТАСС.
За його словами, у Росії немає юридичних претензій до Віктора Януковича.
На питання про те, на якій підставі екс-президент так довго перебуває на території РФ, з огляду на лише 90-денний термін безвізового перебування, Пєсков сказав, “що на нього це поширюється”.
– Але питання цікаве, мені потрібно уточнити, – додав Пєсков.
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Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.
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