PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Кремлі не змогли назвати статус Януковича в РФ/

У Кремлі не змогли назвати статус Януковича в РФ

У Кремлі не змогли сказати, в якому статусі український президент-втікач Віктор Янукович перебуває на території Росії.

Віктор Янукович

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пообіцяв журналістам у Москві уточнити його статус, передає ТАСС.

За його словами, у Росії немає юридичних претензій до Віктора Януковича.

На питання про те, на якій підставі екс-президент так довго перебуває на території РФ, з огляду на лише 90-денний термін безвізового перебування, Пєсков сказав, “що на нього це поширюється”.

– Але питання цікаве, мені потрібно уточнити, – додав Пєсков.

Читайте: Лист Януковича і прикриття Олімпіадою – розкрито план анексії Криму

Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Янукович став “спортсменом” у РФ
Янукович розповів, як живеться “в полоні” у Путіна
Бойкот Москві! Укрзалізниця вдвічі скоротила кількість поїздів до РФ 
Вертолітний майданчик у Києві намагаються повернути Януковичу
Апеляції на вирок Януковичу не буде – Луценко
Вторгення РФ в Україну: чи є загроза і чого чекає Путін
Плата за Крим. Верховний Суд дозволив конфіскувати майно російських банків
Вечір в хату! Як українці радіють вироку Януковичу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка