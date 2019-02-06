Ракетою з ПТРК Стугна-П було знищено бойову машину ворога разом із бойовиками усередині.

Російські окупанти на Донбасі здійснили спробу захоплення наглядового поста ЗСУ на напрямку Сокольники, за що поплатилися життями своїх спільників.

Про це повідомляє прес-ценр ООС.

Коли українські військові помітили наближення ворожої броньованої бойової машини, яка рухалася під прикриттям мінометного вогню, вони здійснили пуск ракети з ПТРК Стугна-П.

У результаті військову техніку бойовиків було знищено, а спробу наступу зупинено.

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Повідомляється, що двох ворогів було вбито, вісьмох поранено.

Відео потужного удару показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Нагадаємо, на відео зняли, як бійці ООС знищили командно-спостережний пункт бойовиків на Донбасі.

Фото: КБ Луч