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Ударом зі Стугни: українські військові знищили броньовик з бойовиками

Ракетою з ПТРК Стугна-П було знищено бойову машину ворога разом із бойовиками усередині.  

Ударом зі Стугни: українські військові знищили броньовик з бойовиками

Російські окупанти на Донбасі здійснили спробу захоплення наглядового поста ЗСУ на напрямку Сокольники, за що поплатилися життями своїх спільників.

Про це повідомляє прес-ценр ООС.

Коли українські військові помітили наближення ворожої броньованої бойової машини, яка рухалася під прикриттям мінометного вогню, вони здійснили пуск ракети з ПТРК Стугна-П.

У результаті військову техніку бойовиків було знищено, а спробу наступу зупинено.

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Повідомляється, що двох ворогів було вбито, вісьмох поранено.

Відео потужного удару показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Нагадаємо, на відео зняли, як бійці ООС знищили командно-спостережний пункт бойовиків на Донбасі.

Фото: КБ Луч

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