Україна не говоритиме про обмін полоненими із втікачем і зрадником Януковичем, який напередодні виборів виконує замовлення Путіна.

Представник України у Тристоронній контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook відповіла на пропозицію екс-президента Віктора Януковича провести переговори щодо обміну полоненими.

– Лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду. Нам немає про що просити у Януковича, якого зневажають і в Києві, і у Львові, і у його рідному Донбасі як втікача і зрадника, – наголосила вона.

Геращенко зазначила, що президент Петро Порошенко багато разів говорив про це з Путіним, і зараз Україна вимагає від Москви передати Януковича для відбування покарання.

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– Чекаємо від Путіна, а не лохів-шавок, негайного вирішення питання заручників, – додала вона.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року під час великого обміну Україна отримала 74 заручника, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Фото: УНІАН