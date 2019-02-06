Інтерпол більше не розшукує екс-президента України Віктора Януковича.
Інтерпол зняв Януковича з розшуку, бо вважає це політичним переслідуванням. Зараз екс-президента-втікача немає у базах Інтерполу.
Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає Укрінформ.
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Раніше сам Янукович заявив, що не є заручником у Росії та може поїхати, куди та коли захоче. При цьому він закцентував увагу на тому, що не перебуває у банках Інтерполу.
А ось, який саме статус має президент-втікач у Росії, у Кремлі не змогли відповісти і це, не дивлячись на те, що за законодавством РФ безвізове перебування в країні можливо лише протягом 90 днів.
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