Інтерпол більше не розшукує екс-президента України Віктора Януковича.

Інтерпол зняв Януковича з розшуку, бо вважає це політичним переслідуванням. Зараз екс-президента-втікача немає у базах Інтерполу.

Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає Укрінформ.

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Раніше сам Янукович заявив, що не є заручником у Росії та може поїхати, куди та коли захоче. При цьому він закцентував увагу на тому, що не перебуває у банках Інтерполу.

А ось, який саме статус має президент-втікач у Росії, у Кремлі не змогли відповісти і це, не дивлячись на те, що за законодавством РФ безвізове перебування в країні можливо лише протягом 90 днів.