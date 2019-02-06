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Факты / Мир / Мировые новости / ЕСПЧ отменил рассмотрение дела Украина против России/

ЄСПЛ скасував розгляд справи України проти Росії

Європейський суд з прав людини переніс на невизначений термін публічні слухання у справі України проти Росії по Криму.

еспч

Європейський суд з прав людини переніс на невизначений термін публічні слухання по справі України проти Росії з Криму, повідомили в прес-службі суду, пише Європейська правда.

Про причини перенесення слухань не повідомляється.

Розгляд справи було заплановано на 27 лютого. Тепер на сайті повідомляється, що у засідання стоїть статус відкладено, а про нові терміни нічого не відомо.

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За інформацією видання, Україна і Росія вже отримали офіційне повідомлення про перенесення розгляду справи.

Співрозмовник видання зазначив, що подібне рішення в такий короткий час до засідання є безпрецедентним. У п’ятницю така можливість не розглядалася.

27 лютого в суді мало відбутися відкрите засідання. На ньому повинні були розглянути питання про те, чи здійснювала РФ фактичний контроль території Криму ще до того, як “юридично оформила” анексію.

Нагадаємо, 1 січня Україна подала правову позицію до Європейського суду з прав людини у Кримській справі проти Росії.

Фото: dreamstime

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