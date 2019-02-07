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Будівництво сміттєпереробного заводу блокують опоненти Садового

Експерти побачили політичні мотиви у спробах зупинити будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.

Будівництво сміттєпереробного заводу блокують опоненти Садового

Голова Львівської обласної адміністрації (ОДА) Олег Синютка зробив нову спробу зірвати реалізацію проекту з будівництва першого в Україні сміттєпереробного комплексу, яке має розпочатися у Львові вже навесні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як зазначає видання, 3 лютого Синютка зустрівся з мешканцями Знесіння – мікрорайону Львова, що розташований за кілометр від майбутнього сміттєпереробного комплексу та заявив, що технологія переробки відходів, яку запроваджує Львів, є неправильною.

Майбутній сміттєпереробний комплекс будуватимуть у промисловій зоні Львова, поблизу очисних споруд. Проект враховує європейські екологічні норми, адже його фінансує і контролює на всіх етапах Європейський банк реконструкції та розвитку.

У Львові використають технологію, яка працює і у сусідній Польщі. Вона передбачає відсутність шкідливих викидів і навіть поганого запаху – завдяки спеціальній вентиляції. За даними видання, до найближчого житлового будинку від місця, де планують будувати завод – понад кілометр.

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Замовники будівництва ж вважають, що заяви голови ОДА щодо сміттєпереробного комплексу можуть мати передвиборчі мотиви.

Політолог Олексій Мінаков розповів, що пріоритетне питання для Андрія Садового – це, власне, питання будівництва сміттєпереробного заводу. Відповідно, “руками” певних осіб цей процес намагаються загальмувати, для того, щоб дискредитувати львівського мера.

Зараз оцінка впливу майбутнього заводу на довкілля – на експертизі у Мінекології.

– Я можу впевнено сказати, що жодної небезпеки від будівництва сміттєпереробного заводу немає. Все запроектовано відповідно до екологічних та санітарних стандартів. До того ж, сучасні фільтри та обладнання нівелюватимуть діяльність заводу, – запевнив, народний депутат від партії Самопоміч Любомир Зубач.

Нагадаємо, перший сміттєпереробний завод у Києві може з’явитися через два роки.

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