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Денісова забрала з окупованого Донбасу 33 засуджених

У містечку Щастя відбулася передача Україні 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах на окупованих територіях Луганської області.

Денісова забрала з окупованого Донбасу 33 засуджених

Вони продовжать відбувати покарання на підконтрольній України території, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Йдеться про українців, засуджених ще до 2014 року.

За її словами, у грудні 2018 року з ОДРЛО забрали 42 ув’язнених, 12 з них уже звільнено у зв’язку з закінченням терміну покарання.

Раніше Денісова говорила, що Україна готова прийняти всіх без винятку громадян для подальшого відбування покарання на підконтрольній території.

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Денісова забрала з окупованого Донбасу 33 засуджених / 4 фотографии

Фото: Людмила Денісова/Facebook

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