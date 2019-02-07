У київському метро планують встановити табло зворотного відліку часу до прибуття поїздів.
Відповідне рішення підтримали депутати Київради, передає УНІАН.
КП Київський метрополітен доручили здійснити необхідні організаційно-правові дії щодо встановлення на станціях табло зворотного відліку часу до прибуття поїзда.
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Реалізація даного рішення потребуватиме додаткових витрат з міського бюджету.
Нагадаємо, в 2015 році була зареєстрована відповідна електронна петиція, яка зібрала понад 10 тис. підписів. Однак її відхилили через відсутність фінансування.
Фото: gentle_hope
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