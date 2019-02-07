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До прибуття поїзда: в метро Києва встановлять табло зворотного відліку часу

У київському метро планують встановити табло зворотного відліку часу до прибуття поїздів.

До прибуття поїзда: в метро Києва встановлять табло зворотного відліку часу

Відповідне рішення підтримали депутати Київради, передає УНІАН.

КП Київський метрополітен доручили здійснити необхідні організаційно-правові дії щодо встановлення на станціях табло зворотного відліку часу до прибуття поїзда.

Читайте: Метро на Виноградар: у Києві починається будівництво

Реалізація даного рішення потребуватиме додаткових витрат з міського бюджету.

Нагадаємо, в 2015 році була зареєстрована відповідна електронна петиція, яка зібрала понад 10 тис. підписів. Однак її відхилили через відсутність фінансування.

Фото: gentle_hope

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