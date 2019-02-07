Російські телеканали показують новини тільки про Україну, ігноруючи ситуацію в своїй країні.

РосТБ показує новини тільки про Україну, ігноруючи ситуацію в своїй країні, розповів співак Андрій Макаревич в Facebook.

За словами музиканта, новинні канали в Росії протягом 4,5 року не розповідають про Путіна і Шойгу, не торкаються проблем пенсій і зарплат, а говорять тільки про ситуацію в Україні та про президента Порошенка.

Також є сюжети про президента США Дональда Трампа, але теж все показано через призму зв’язків з Україною.

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Макаревич заявив, що новин з України стане ще більше через майбутні вибори президента.

– А тут ще українські вибори на носі – телесвято правди і добра тільки починається! Воістину – якби не було України, її треба було б придумати, – написав він.

Раніше Андрій Макаревич назвав Крим окупованим і заявив, що не поїде туди з гастролями.

Фото: Андрей Макаревич