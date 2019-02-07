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Перейменування Дніпропетровської області: чи треба міняти документи

У випадку перейменування Дніпропетровської області громадянам змінювати документи не обов’язково.

Перейменування Дніпропетровської області: чи треба міняти документи

Згідно з українським законодавством після перейменування Дніпропетровської області громадяни лише за бажанням можуть змінити відмітку про місце реєстрації у паспорті.

Це можна зробити коли буде зручно – під час зміни місця проживання чи зміни фотографії в паспорті.

Законодавство України не передбачає кінцевих термінів зміни інших документів у випадку перейменування. Документи власності на квартири, будинки, земельні ділянки та будь-яке майно, де вказані старі назви, залишаються дійсними.

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Зміни у такі документи можна внести за бажанням або у випадку  продажу, дарування, оформлення спадку нерухомості.

До слова, це не потребує додаткової плати за послуги.

Стосовно автовласників, то перейменування області не є підставою для перереєстрації транспортного засобу та внесення змін до техпаспорту. Проте зміни доведеться внести, якщо ви захочете продати або подарувати транспортний засіб. У цій ситуації, також, не має додаткових платежів.

Нагадаємо, народні депутати 240 голосами підтримали перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Фото: Dreamstime.com

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