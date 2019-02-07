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Погода в Україні на сьогодні, 7 лютого (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 7 лютого, буде сонячною, температура вдень -1 +1°.

Погода в Украине

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 7 лютого, дає Укргідрометрцентр.

На сході країни без опадів, температура вдень -1 +1°, вночі -2 -4°.

На заході України теж сонячно, вдень повітря прогріється до + 5°. Вночі -1 -6°.

У центрі вдень від -1 до +2°, вночі стовпчики термометрів покажуть -4°.

У Києві сьогодні вдень -1 + 1°, вночі -2 -4°.

На півдні вдень 2-4° вище нуля, вночі +1 -3°.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

До речі, став відомий прогноз погоди на перший місяць весни.

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