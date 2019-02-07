Погода в Україні сьогодні, 7 лютого, буде сонячною, температура вдень -1 +1°.
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 7 лютого, дає Укргідрометрцентр.
На сході країни без опадів, температура вдень -1 +1°, вночі -2 -4°.
На заході України теж сонячно, вдень повітря прогріється до + 5°. Вночі -1 -6°.
У центрі вдень від -1 до +2°, вночі стовпчики термометрів покажуть -4°.
У Києві сьогодні вдень -1 + 1°, вночі -2 -4°.
На півдні вдень 2-4° вище нуля, вночі +1 -3°.
Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру
До речі, став відомий прогноз погоди на перший місяць весни.
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