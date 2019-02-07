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У Києві пенсіонери побилися за продукти, викинуті супермаркетом

У Києві на житловому масиві Виноградар пенсіонери влаштували штовханину біля сміттєвого контейнера, куди викинули прострочені продукти.

драка за еду

У Києві на Виноградарі пенсіонери влаштували штовханину біля сміттєвого контейнера, куди викинули прострочені продукти, відео опубліковано в Telegram-каналі KyivLIVE.

На відео видно, як люди похилого віку товпляться біля сміттєвого бака і щось забирають.

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За словами автора ролика, вони розбирали “прострочку” з магазину Велика кишеня, яку викинули на смітник.

Раніше в Курську (Росія) біля кінотеатру Казка місцеві жителі влаштували тисняву через цукерки та календарі, які роздавала одна з політичних партій.

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