У Києві на житловому масиві Виноградар пенсіонери влаштували штовханину біля сміттєвого контейнера, куди викинули прострочені продукти.

У Києві на Виноградарі пенсіонери влаштували штовханину біля сміттєвого контейнера, куди викинули прострочені продукти, відео опубліковано в Telegram-каналі KyivLIVE.

На відео видно, як люди похилого віку товпляться біля сміттєвого бака і щось забирають.

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За словами автора ролика, вони розбирали “прострочку” з магазину Велика кишеня, яку викинули на смітник.



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