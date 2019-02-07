Верховна Рада запропонувала державам-членам НАТО підтримати наміри України вступити в альянс і почати формальний діалог.
Верховна Рада запропонувала державам-членам НАТО підтримати наміри України вступити в альянс і почати формальний діалог, йдеться в проекті постанові Ради.
За проект постанови зі зверненням до НАТО проголосували 243 нардепа.
Рада закликала почати діалог на ювілейному саміті альянсу в Лондоні в грудні 2019 року.
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Нардепи хочуть, щоб НАТО надало Україні індивідуальний діалог рекомендацій та практичної підтримки, який встановить план дій для вступу в альянс.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла зміни до Конституції щодо курсу на членство в ЄС і НАТО.
Фото: dreamstime
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