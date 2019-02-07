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Вибори 2019: ЦВК зареєструвала Порошенка та ще трьох кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала Петра Порошенка кандидатом на виборах президента України.

Петро Порошенко

ЦВК зареєструвала Петра Порошенка кандидатом на виборах президента України, пише Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що Порошенко піде на вибори 31 березня як самовисуванець.

Також на вибори президента зареєстровані народний депутат попередніх скликань Юрій Кармазін, журналістка Юлія Литвиненко та керівник громадської організації Влада народу Олександр Ващенко.

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Станом на 7 лютого зареєстрований 41 кандидат. Реєстрація закінчується 8 лютого.

Раніше Порошенко подав декларацію для участі у президентскьких виборах, у якій зафіксував будинок площею 1331,1 м² та вартістю 30 млн грн у Козині та поруч земельні ділянки площею 3,4 га.

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