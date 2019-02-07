Центральна виборча комісія зареєструвала Петра Порошенка кандидатом на виборах президента України.

ЦВК зареєструвала Петра Порошенка кандидатом на виборах президента України, пише Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що Порошенко піде на вибори 31 березня як самовисуванець.

Також на вибори президента зареєстровані народний депутат попередніх скликань Юрій Кармазін, журналістка Юлія Литвиненко та керівник громадської організації Влада народу Олександр Ващенко.

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Станом на 7 лютого зареєстрований 41 кандидат. Реєстрація закінчується 8 лютого.

Раніше Порошенко подав декларацію для участі у президентскьких виборах, у якій зафіксував будинок площею 1331,1 м² та вартістю 30 млн грн у Козині та поруч земельні ділянки площею 3,4 га.