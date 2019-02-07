У вихідні в Україні ще можливі нічні морози, проте з неділі вдень місцями потепліє до +11.

Прогноз погоди на вихідні, 9 і 10 лютого, публікує Укргідрометцентр.

У суботу, 9 лютого, сніг очікується на півдні та сході країни, на решті території без опадів.

Нічні морози у північних та східних областях місцями сягатимуть -10, вдень теплішатиме до -3.

На заході та в центрі вночі від 5 до 7 градусів морозу, вдень у центральних регіонах до 2 градусів тепла, у західних місцями до +7.

У південних областях вночі -5, а вдень від 0 до +2.

У Києві без опадів, вночі 5-7 градусів морозу, вдень від -1 до +1.

У неділю, 10 лютого, на всій території України сухо та сонячно, на заході значне потепління.

Мінімальні -7 очікуються вночі очікуються на сході, у центрі -5, на півночі та півдні до -3, на заході – від 0 до +2.

Вдень у західних областях температура повітря прогріється до +11, на півдні +8, у північних регіонах до 5 градусів вище нуля, у центрі місцями до +6.

У столиці сухо, вночі -1 -3, вдень 2-4 градуси тепла.

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До речі, прогноз погоди на лютий обіцяє температуру та опади близькі до норми.