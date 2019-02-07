Відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун може загрожувати життю пацієнтів в Україні.

5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва відсторонив від посади Уляну Супрун.

Таке рішення щодо в.о. міністра охорони здоров’я було прийнято у зв’язку з позовом про те, що Супрун має подвійне громадянство (України та США), що не дозволяло їй працювати на посаді 2,5 роки.

Уряд вже подав клопотання, в якому вимагає скасувати рішення про відсторонення Супрун. Суд розгляне звернення Кабміну 11 лютого, а позов нардепа Ігоря Мосійчука щодо незаконності перебування Супрун при владі 15 лютого.

У МОЗ вже встигли заявити, що без підпису Супрун медичні заклади не зможуть отримати ліки на суму понад 633 млн грн.

Як виявилося, це не єдина проблема, що виникає після рішення суду.

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Повноваження, які не може виконувати Супрун

Погоджувати та подавати в Кабмін для розгляду законопроекти, які розробляють центральні органи виконавчої влади;

видавати органам виконавчої влади накази та доручення, які є обов’язковими до виконання;

підписувати рішення про розподіл грошей, які закладено в бюджет під потреби українців, якими опікується МОЗ;

представляти МОЗ у будь-яких публічно-правових відносинах;

підписувати накази та документи МОЗ, які зокрема стосуються розмитнення ліків, подальшого їхнього розподілу та направлення людей на лікування до установ, які знаходяться за кордоном.

– Тому зараз увага та робота уряду і нашої команди сконцентрована на тому, щоб якомога швидше виправити ситуацію та не ставити під загрозу життя пацієнтів! – написала Супрун.

До слова, Факти ICTV писали про реформи, які здійснила Супрун за час перебування на посаді.

Фото: Уляна Супрун