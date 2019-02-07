Сьогодні Верховна Рада 334 голосами нардепів закріпила курс України на членство в НАТО і Євросоюзі.

Внесення відповідних змін до Конституції підтримали члени майже всіх фракцій, окрім 35 народних депутатів із Опозиційного блоку і деяких позафракційихі парламентарів.

У голосуванні не брали участь 16 нардепів.

Нижче – поіменне голосування за внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору) №9037.

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Нагадаємо, 3 вересня 2018 року законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО і ЄС внесений президентом до парламенту, а 22 листопада нардепи прийняли його у першому читанні. Сьогодні закон схвалений в цілому.

Фото: Верховна Рада