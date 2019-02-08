Влада використовує так званих “мирних активістів” для тиску на лідера основної опозиційної сили в країні.

Останнім часом в Україні спостерігається хвиля масового вандалізму відносно рекламної агітації кандидата в президенти від опозиції – Партія миру і розвитку Олександра Вілкула, йдеться у зверненні політиків.

Фактично ганебною “нормою” стало обливання реклами Олександра Вілкула фарбою, що спостерігається по всій території України.

В ніч з 7 на 8 лютого в місті Черкаси невідомими були зрізані рекламні конструкції, на яких розміщені бігборди із закликом Олександра Вілкула відновити мир в Україні, а частина бордів заклеєні.

– Все це відбувається при повному потуранні і навіть сприянні з боку влади і правоохоронних органів, – вважає Вілул.

Нагадаємо, що так і не розслідуваним залишилися факти нападу на Олександра Вілкула в Бердянську Запорізької області і перешкоджання його зустрічам з виборцями в Мангуші Донецької області. Всі ці приклади показують, що поняття вільні, рівні, чесні, прозорі вибори в нинішній Україні – всього лише порожній звук.









Агітацію Вілкула знищують: опозиція звернулася до ОБСЄ / 2 фотографии

Влада використовує так званих “мирних активістів” у своїх цілях – для залякування опонентів і тиску на волевиявлення громадян. Подібна практика застосовувалася хіба що режимом Дювальє на Гаїті – українська влада успішно повторює цей досвід, плекаючи власних тонтон-макутів.

– Можна уявити, що буде відбуватися з наближенням виборів і безпосередньо на виборчих дільницях. Очевидно, що в подібних умовах сподіватися на те, що вибори будуть чесними, а їх результат буде легітимним в очах громадян, годі й говорити, – прокоментував Вілкул.

– Ми звертаємося до представників світової громадськості, міжнародних моніторингових місій, в першу чергу до БДІПЛ ОБСЄ, до всіх дипломатичних представництв, акредитованих в Україні, з проханням дати свою оцінку подіям навколо опозиційного кандидата і спроб зриву його кампанії, – йдеться у повідомленні.

Автори звернення вважають, що Україна не має права називатися європейською країною і говорити про європейську інтеграцію, поки на її території грубо порушуються закони і права людини, а влада потурає беззаконня і свавілля.

Нагадаємо, лідер опозиції Олександр Вілкул отримав посвідчення кандидата в президенти України №17.