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Голик: Дніпропетровська ОДА та Облрада створили банк інфраструктурних проектів

Дніпропетровська облдержадміністрація разом з облрадою створили банк інфраструктурних проектів і реалізують його.

Голик: Дніпропетровська ОДА та Облрада створили банк інфраструктурних проектів

Про це сказав радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик інтерв’ю виданню Гордон.

– Ми з першого дня, коли президент Петро Порошенко призначив Валентина Резніченка головою облдержадмністрації, почали вирішувати першочергові завдання, наприклад, ремонт водоводів, тому що їх до нас ніхто не робив. А в позаминулому році ми зібралися з депутатами і сказали їм:

– Слухайте, давайте перестанемо робити дурницІ, давайте визнаємо, що ми не можемо займатися ліфтами, тому що ліфтами повинні займатися самі міста області, а міста не можуть займатися міжобласними дорогами, бо цим повинна займатися ОДА. І ми розділили свої обов’язки за величиною проектів, – розповів Голик.

Так, за його словами, школи реконструює ОДА, а якщо хтось із депутатів хоче замінити вікна в амбулаторії, то це завдання місцевої влади.

– Тому що вартість управління проекту не повинна перевищувати вартість самого проекту. Не може губернатор і його команда керувати заміною вікон в амбулаторії в селі. Побудувати нову амбулаторію? Ми це зробили вже і робимо ще. Але не вікна, – пояснив Голик.

Радник губернатора розповів, що з цієї причини був створений банк проектів, який вже успішно реалізується.

– Ми розділилися на кілька груп з депутатами територій, проїхалися по всіх територіях і поставили собі просте запитання: що буде будувати адміністрація? В результаті адміністрація будує школи, дитячі садки, басейни, стадіони, лікарні, амбулаторії, парки, дороги.

Всього близько двадцяти напрямків. Ми приїжджаємо на будь-яку територію і говоримо: покажіть нам, що ви хочете, щоб було зроблено в цю каденцію обласної ради. І у нас кожен депутат на своїй території точно знає, що все заплановане буде зроблено, – каже радник.

Як правило, сказав Голик, якщо депутат облради вносить в ОДА пропозицію реалізувати проект на території, де він був обраний, то адміністрація починає спілкуватися з громадою, аналізує пропозицію і в підсумку підтримує його.

– Ми з самого початку домовилися про правила гри і у нас по кожній території є банк проектів, – сказав Голик.

Нагадаємо, за 3,5 роки з моменту призначення губернатором Резниченка Дніпропетровська ОДА побудувала і реконструювала понад 500 доріг в населених пунктах, 100 об’єктів альтернативної енергетики, 62 водоводи протяжністю 400 км, 44 школи (в 225 школах впроваджена інклюзивна освіта), 51 дитячий садок, 20 спортивних об’єктів і 40 спортивно-освітніх комплексів, 30 медичних установ, купила 182 квартири для учасників АТО.

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