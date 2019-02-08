Екс-президент-втікач України Віктор Янукович у Росії перебуває під державною охороною за указом Володимира Путіна.
Про це розповів журналістам у Москві прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.
За його словами, цей указ Путін підписав, коли Янукович в’їхав у Росію ще як президент України.
Однак Пєсков так і не зміг уточнити нинішній юридичний статус Януковича у РФ, оскільки той вже не є главою держави, і у нього “немає ніякого особливого або спеціального статусу”.
Щодо посередництва Януковича в обміні заручниками Пєсков сказав, що Кремль не отримував ніяких звернень.
З пропозицією провести переговори щодо обміну полоненими Янукович виступив на прес-конференції 6 лютого.
Фото: УНІАН
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