PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Погода в Україні на сьогодні, 8 лютого (КАРТА)/

Погода в Україні на сьогодні, 8 лютого (КАРТА)

8 лютого в Україні буде холодно і без опадів.

Погода в Украине

На сході без опадів, температура вночі до -8°, вдень до -2°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -4°, вдень до + 1°.

На заході України сонячно. Температура вночі до -4°, вдень до +5°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -8°, вдень до 0°.

У центрі без опадів, температура вночі до -8°, вдень до +2°.

У Києві температура повітря вдень 0°, ввечері – до -4°. Без опадів.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

До речі, став відомий прогноз погоди на перший місяць весни.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Снігопади в Україні: у Києві затори, затримки рейсів, жовтий рівень небезпеки
Погода в Україні на сьогодні, 4 лютого (КАРТА)
День бабака: в Україні весна настане пізня
Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру
+11 і без опадів: погода в Україні на вихідні (КАРТА)
Аншлаг у травмпунктах: плюсова температура перетворила Київ на “ковзанку”
Погода в Україні на сьогодні, 30 січня (КАРТА)
Скасовані тисячі рейсів, закриті школи. Чикаго очікує -34 градуси
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка