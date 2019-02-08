7 лютого робота ПАТ Аграрний фонд була заблокована працівниками Національного антикорупційного бюро України, що проводили цілий день обшук у центральному офісі держкомпанії.

Як повідомляє голова правління Андрій Радченко, такі дії правоохоронних органів є безпідставними, тому робота підприємства буде відновлена в найближчий час.

Відповідно нема жодного сумніву в тому, що ПАТ Аграрний фонд вдасться профінансувати посівну кампанію 2019 року в запланованому обсязі.

– Сьогоднішні обшуки в центральному офісі не мають ніяких підстав. Лише за минулий рік Агрофонд наростив показник чистого прибутку на 55% – до 147 млн грн. Мінфін має найближчим часом прийняти рішення про спрямування його у вигляді дивідендів до держбюджету України. При цьому, ми вже третій рік поспіль активно збільшуємо нашу присутність на ринку. Нагадаю, у 2015 році, коли наша команда очолила Агрофонд, його дохід складав всього 2,9 млрд грн. Сьогодні, майже втричі більше – 6,9 млрд грн. Водночас ми, фактично, виконуємо і функцію регулятора на аграрному ринку, фінансуючи посівну, – заявив Андрій Радченко.

Також Радченко зазначив, що вони поважають роботу всіх антикорупційних та правоохоронних органів держави і всіляко їй сприяють, регулярно направляючи виявлені Службою безпеки недоліки та порушення у прокуратуру та МВД для відповідного реагування.

– Я завжди сповідував у держкомпанії ідеологію нульової толерантності до будь-яких проявів корупції.

Однак у мене викликають занепокоєння сьогоднішні дії антикорупційних органів. Вони ставлять під удар не лише нашу роботу та рівень надходжень дивідендів до держави, а й всю програму підтримки дрібних та середніх фермерів України що через своє кредитування добривами здійснює Аграрний фонд.

Тому, я просто вимушений сьогодні звернутись напряму до президента України, прем’єр-мініста України, профільного міністра, депутатського корпусу Верховної Ради, зокрема аграрного комітету із проханням оперативно втрутитись та взяти під особистий контроль ситуацію, що розгортається сьогодні навколо Арарного фонду, – сказав Андрій Радченко.

Нагадаємо, ПАТ Аграрний фонд – провідний оператор аграрного сектору України та займає 20% внутрішнього ринку продовольчого зерна, частка Агрофонду на ринку борошна України становить 13%.

Паралельно, через форвардні програми кредитування аграрії Аграрний фонд виступає найбільшим кредитором АПК в Україні та гарантує фінансування посівної кампанії, як складову економічної безпеки держави.

ПАТ Аграрний фонд входить до топ-100 платників податків України. Паралельно, у 2018 році підприємство сплатило до бюджету 71 млн грн дивідендів, а загалом за 2016-2018 роки сума перерахованих державі дивідендів склала 211,5 млн грн. За цей же час активи підприємства зросли на 48% – із 5,96 млрд грн до 8,8 млрд грн.