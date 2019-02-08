Наступного тижня, 12 лютого, погода в Україні погіршиться – дощі, мокрий сніг і штормовий вітер.
Про погіршення погоди на наступному тижні попереджає синоптик Наталія Діденко в Facebook.
– У найближчому синоптичному майбутньому найскладнішим виявиться вівторок, 12 лютого – набіжать сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вітер посилиться до штормових значень, – пише вона.
Водночас на карті Укргідрометцентру на 12 лютого поки немає попереджень про штормовий вітер – не більше 10 м/с.
А от мокрий сніг та дощ і справді накриють майже всю територію країни, окрім східних областей.
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До речі, став відомий прогноз погоди на перший місяць весни.
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