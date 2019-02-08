Сайт Факти ICTV запустив спецпроект – Ситий в7. Ми розповідаємо вам про всі плюси та мінуси київських закладів. Де провести вечір п’ятниці з друзями, зустрітися з сім’єю або побути зі своєю половинкою.

Раз на тиждень наш експерт Каріна Зуєва відправляється на ревізію столичного закладу (кафе, ресторан, бар). У нас є лише €7 (200 грн – для замовлення, 20 грн – чайові), щоб замовити меню від шефа або стандартний набір страв. 200 грн (€7) – це середній чек київських закладів на одну людину.

Заклади, які здивують унікальним інтер’єром, дивовижною кухнею або ж атмосферою – саме про такі ми хочемо вам розповідати.

Оцінку проводимо за зовнішніми, внутрішніми та загальними факторами. Також оцінюємо середній чек закладу за чашкою американо, середня ціна якого складає 30-35 грн.

Після чого наш експерт підіб’є підсумки та винесе свій вердикт.

Важливим є те, що персонал закладу не підозрює, що Каріна – ревізор сайту Факти ІСТV.

Цього тижня експерт відправився в добре розпіарений та популярний серед молоді The Burger (Арена Сіті). Відгуки є абсолютно різні, від того, що це найкраще місце в Києві до того, що в цьому барі жахливе обслуговування.

The Burger – проект від творців Beef: м’ясо та вино, 7 п’ятниць та мережі Пивна дума. Відкрив його один з найбільш трендових рестораторів Києва – Дмитро Заходякін. Влітку 2018 року він продав частину свого бізнесу та власником The Burger став співвласник Tarantino – Володимир Володарський.

Варто зазначити, що заклад відвідують різні зірки шоу-бізнесу, блогери та відомі люди. Тож є велика ймовірність зустріти когось з них.

У The Burger є сторінка в Facebook, де можна ознайомитися з меню та атмосферою закладу. Зауважу те, що в них немає власного сайту та доставки! Є лише конкуренти, з такою ж самою назвою та кухнею.

Саме тому люди часто плутають та замовляють їжу додому з іншого закладу, а потім скаржаться на доставку, залишаючи не завжди гарні відгуки. Але чорний піар, як відомо, теж піар. Тому ми власно захотіли перевірити заклад.

Розташування

The Burger знаходиться за адресою вул. Велика Васильківська, 5. Щоб потрапити до закладу, потрібно зайти в Арена Сіті.

Хотілося б трохи більше освітлення на вході. Не дивлячись на те, що на першому поверсі розміщені великі літери The Burger, ввечері їх можна не помітити. Тоді доведеться шукати іншу, вже більш освітлену вивіску перед самими дверима.









Ситий в7. The Burger: американська кухня чи звичайний фастфуд / 2 фотографии

Парковка закладу знаходиться зі сторони дороги, а вхід прикрашає гарно оформлене у зимовому стилі дерево.

The Burger відкрився на піку тренда американських бургерних, а прохідність місця зіграла не останню роль.

Оцінка локації – 10\10

Сервіс

На вході зустрічають привітні дівчата та охоронець. Офіціант відразу запропонувала провести мене до столику, враховуючи мої побажання. У понеділок ввечері доволі багато людей. Але для цього закладу немає днів тижня та часу, адже вони працюють цілодобово.

Зазвичай відвідувачів у нас ще більше, особливо на вихідні о 5 ранку, коли всі повертаються після вечірок та зайнято абсолютно все, – сказала дівчина.

Не встигла сісти зручніше, як одразу підійшов офіціант, щоб прийняти замовлення. Зазвичай, якщо відразу підходять, то для того, щоб поцікавитись буде клієнт щось пити або ж допомогти з замовленням. Людині потрібно дати час для ознайомлення з меню та визначитися з вибором. Тому я попросила зачекати.

Моє замовлення приймав офіціант Микола. Він відповість на будь-яке питання стосовно меню. Розповість та порадить, який вибір краще зробити. Сподіваюсь, що там всі такі, а не тільки мені пощастило.

Обслуговування швидке, тож якщо в вас катма часу, можете сміливо йти до The Burger.

Великий мінус в тому, що моє замовлення намагалися забрати два рази, хоча я його ще не доїла. Мене здивувала ця наполегливість та поставила в незручне становище.

Оцінка сервісу – 7\10

Інтер’єр

Зал The Burger дуже великий, П-образний та містить 90 посадочних місць. Можна обрати столик для двох, або для великої компанії.

Інтер’єр створений архітектором-іспанцем – Альбертом Фойо. Продуманий так, що походить на бургер, кольори – пшеничний та коричнево-червоний. Одна частина ресторану виходить вікнами у внутрішній двір Арени, інша – на вулицю Басейну.

Все в витриманому американську стилі фастфуд. Підвісні лампи, дерев’яні масивні столи, барна стійка та відкрита кухня, яку гарно видно з бару. Це свідчить про те, що персоналу немає чого приховувати.





















Ситий в7. The Burger: американська кухня чи звичайний фастфуд / 5 фотографий

Смаженого запаху фастфуду не відчувається, адже витяжки розміщені по всій стелі. На кожному столі безкоштовні соуси – гірчиця та кетчуп.

Вбиральна кімната хоч і відрізняється від основних кольорів, але виглядає гармонійно, а головне – чисто.

Оцінка інтер’єру – 9\10

Атмосфера

Можу сказати, що тут доволі шумно, але це фастфуд. Складно уявити, що тут відбувається, коли зайняті всі місця.

Я обрала столик біля вітражних вікон, щоб насолоджуватися вечірньою київською атмосферою.

Формат бургерного закладу передбачає широке клієнтське охоплення – від студентів до олігархів, тож людей тут завжди багато.

Цей заклад для швидкого перекусу або зустрічі компанією та любителів американської кухні.

Приглушене світло, музика, все витримано та мінімалістично.

Оцінка атмосфери – 8\10

Кухня

По назві закладу можна зрозуміти, що головна страва – бургери. У меню їх 14 видів на будь-який смак (з яловичиною, бараниною, індичкою, судаком, куркою, качкою та мармуровим м’ясом), також є дитячий.

Весь асортимент меню розміщується на одній сторінці: 14 бургерів, два види стейка, закуски, салати, супи, кесаділья та десерти. Барна карта – від кави до алкогольних напоїв.

Бургери від 250 до 390 грам. Вони мають назву американських штатів. Подаються з гарніром (210 грам) – салатом, картоплею фрі та безлімітною газованою водою (кола, фанта, мінералка). Заплативши за один стакан, ви можете просити необмежену кількість добавки напою.

Замовлення подається в залізному посуді, але це відповідає заданій атмосфері – піднос, дві тарілки та прибори.

Я замовила бургер Kentucky (280 грам) – м’ясо курки, томат, салат бостон, соус цезар. Мене здивував розмір, бо він дійсно великий. Боялася його вкусити, щоб він не потік по руках.

Рукавичок не запропонували, як виявилося пізніше, я мала їх попросити. Тому якщо ви вперше їдете до The Burger, то знайте, що в вас є така можливість.

The Burger проводив соцопитування на сторінці Facebook, в якому вони цікавились, чи потрібно подавати рукавички разом з замовленням. Більшість людей обрало – ні, спираючись на те, що таку їжу потрібно їсти руками.

Ну добре, руками так руками, мені не терпілося його спробувати. Вже після першого шматку я зрозуміла, що не помилилася з вибором.









Ситий в7. The Burger: американська кухня чи звичайний фастфуд / 2 фотографии

М’яка булка, яка усипана кунжутом, просякнута смачним соусом, але при цьому не мокра. Видно, що листки салату свіжі та тільки-но нарізані. А м’ясо курки взагалі чудового смаку, не пересмажене, середнього прожарювання, яке зберегло в собі всі соки.

У меню прописано, що салат до бургеру – квашена капуста, але це не так. В тарілці була нашинкована червонокачанна капуста, огірки та морква. Особливо не привабило.

Картопля фрі сама звичайна, мені ж смачніша у McDonald`s. Тож над нею раджу ще попрацювати.

Оцінка кухні – 8\10

Цінова політика

За умовами спецпроекту, в мене є €7 (220 грн). Рахунок у The Burger склав 190 грн, 20 грн залишила на чай.

Ціна на бургери від 140 грн (дитячий) до 290 грн. Нагадаю, що він подається з гарніром та безлімітною газировкою.

За стейк з американської мармурової яловичини будьте готові заплатити 600-900 грн.

Можна знайти безліч бургерних з нижчими цінами, але тут питання в смаку страви.

Цінову політику закладу ми визначаємо за чашкою американо, середня ціна якої у закладах столиці складає 30-35 грн. У The Burger вона коштує 40 грн. Якщо брати до уваги розташування закладу, то цінова політика цілком прийнятна.

Оцінка цінової політики – 7\10

Загальні враження

Зручне розташування в центрі Києва, тож проблем дістатися до закладу не виникне. Через велику кількість людей, офіціанти підходять до тебе за схемою – хто перший побачить – один приймає замовлення, другий подає, третій забирає.

Можливо саме через це моє замовлення намагалися прибрати два рази. Тож я все ж таки притримуюсь схеми єдиного офіціанта.

Можу сказати, що The Burger виправдав мої очікування. Смачний бургер, звичайна картопля фрі та простий салат. А безлімітна кола додає смаку та закріплює весь присмак американської їжі.

Не дивлячись на ціни, людей тут менше не стає, а навпаки. Тепер я впевнена, що це не тільки гарна робота піарників, а й всього закладу.

Якщо вам до вподоби велелюдні місця та справжні американські бургери, тоді рекомендую відвідати The Burger на вул. Велика Васильківська, 5.

Загальна оцінка закладу – 8\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад у якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами.

Каріна Зуєва