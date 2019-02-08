Центральна виборча комісія зареєструвала Дмитра Гнапа кандидатом у президенти України.

Кандидатом на вибори президента України ЦВК зареєструвала колишнього журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа.

Відповідне рішення комісія ухвалила 8 лютого.

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Нагадаємо, напередодні розкрився неприємний скандал з грошима, у який журналіст потрапив у 2015 році.

Редакція Слідство.Інфо, яку тоді очолював Дмитро Гнап, у 2015 році отримала €15 тис. в рамках премії Вільна преса Східної Європи. Він пообіцяв перерахувати кошти на потреби армії.

Гнап заявив, що €2 тис. редакція перерахувала роті розвідників, які стояли під Артемівськом. Ще €3 917 він витратив на поточні потреби проекту Слідство.Інфо. Залишок у €9 087, Гнап з невідомих причин залишив на своєму рахунку.

Він пообіцяв кошти перерахувати проекту Слідство.Інфо

Фото: УНІАН.