Юлія Тимошенко та інші кандидати в президенти підписали меморандум за чесні вибори і протидію фальсифікаціям на заклик громадських організацій.

Це сталося в прямому ефірі одного з українських телеканалів.

Свої підписи під документом разом з Юлією Тимошенко поставили учасники програми Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Віктор Бондар, Олександр Шевченко.

– Це означає, що якщо ми об’єднаємо зусилля, то зможемо зібрати оригінали протоколів з печатками і підписами про підсумки виборів на кожній дільниці. Просто провести такий паралельний підрахунок голосів і спільно не допустити жодної фальсифікації цих протоколів. І тоді фальсифікація не пройде в Україні, – зазначила Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко зазначила, що чинний президент свій другий термін сьогодні може тільки купити і сфальсифікувати. Кандидат в президенти навела приклади кричущих випадків брудних технологій, які заготовили для людей президент і його штаб.

Юлія Тимошенко продемонструвала в прямому ефірі пакет документів, які лунають так званими волонтерами Адміністрації президента людям:

– Приватне зобов’язання, змушують підписати за 1000 грн, шо громадянин України підтримує зусилля Петра Порошенка в розбудові української держави і бажає сприяти подальшій роботі на посаді глави держави. І далі забороняється йому працювати на інших кандидатів.

Юлія Тимошенко також розповіла про ще одну фальсифікацію – збільшення чинною владою реєстру виборців. І найбільш ганебним випадком Юлія Тимошенко назвала те, що з ініціативи президента та його штабу був зареєстрований кандидатом у президенти Тимошенко Юрій Володимирович (Тимошенко Ю.В.).

– Ми ні разу ніколи не займалися і не будемо займатися такими справами. Ми публічно збираємо ці дані і передаємо в МВС. Ми будемо робити все можливе, щоб запобігти фальсифікаціям, – зазначила політик.

Юлія Тимошенко звернула увагу на те, що гроші, за які підкуповують виборців, 5 років збирали з країни.

Юлія Тимошенко показала декларації Петра Порошенка, які свідчать про те, що в той час, коли Україна увійшла в десятку найбідніших країн світу, статки президента за рік (з 2017 до 2018 року) збільшилися в 83 рази. І частина статків Порошенко заробив на тому, що давав свої гроші під відсотки Україні під час війни, обурилася Юлія Тимошенко.