В Україні споживча інфляція в січні 2019 року склала 1% у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це розповіли в Державній службі статистики України.
Інфляція на споживчому ринку в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 становила 1,0%, із січнем 2018 – 9,2%.
Читайте: Що буде з інфляцією на кінець 2019 року: прогноз НБУ
Базова інфляція в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 становила 0,3%, із січнем 2018 – 8,3%.
Раніше Факти ICTV писали, що надання субсидії грошима не матиме істотного впливу на рівень інфляції в Україні.
Фото: Dreamstime.com
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