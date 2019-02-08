PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / В Україні прискорилася споживча інфляція/

В Україні прискорилася споживча інфляція

В Україні споживча інфляція в січні 2019 року склала 1% у порівнянні з попереднім місяцем.

В Україні прискорилася споживча інфляція

Про це розповіли в Державній службі статистики України.

Інфляція на споживчому ринку в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 становила 1,0%, із січнем 2018 – 9,2%.

Читайте: Що буде з інфляцією на кінець 2019 року: прогноз НБУ

Базова інфляція в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 становила 0,3%, із січнем 2018 – 8,3%.

Раніше Факти ICTV писали, що надання субсидії грошима не матиме істотного впливу на рівень інфляції в Україні.

ФотоDreamstime.com

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка