Монетизація субсидій у грошовій формі в Україні запрацює з березня. Факти ICTV розібралися, як отримати субсидію грошима.

Хто отримає субсидію готівкою

Середній розмір виплати – 1500 грн

Виплати готівкою в березні отримають “старі” субсидіанти – тобто ті українці, яким призначено субсидію з 2018 року. Система працюватиме так – у березні прийде готівка для оплати платіжок за лютий, у квітні для погашення боргів за березень і т.д.

Для субсидіантів, які оформили допомогу в 2019, існує інша система її отримання: на ім’я споживача в Ощадбанку відкривають рахунок, субсидію перераховують на нього, а гроші за комуналку списуються автоматично.

Як отримати субсидію грошима

Пенсіонери. В Україні 70% отримувачів субсидій – це пенсіонери. Кабмін вирішив виплачувати їм компенсацію разом із пенсією. Частина пенсіонерів отримають субсидії на картки Ощадбанку, а решта, хто не має банківських карток, отримають гроші на руки через доставщиків Укрпошти.

Люди, які не отримують пенсії. 30% субсидіантів для отримання допомоги доведеться йти до відділення Ощадбанку. При цьому з собою обов’язково доведеться взяти паспорт та ідентифікаційний код.

Ті, хто оформили субсидію в 2019. Отримати залишок “нові” субсидіанти зможуть лише у кінці опалювального сезону. Його виплатять також в Ощадбанку готівкою.

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На що можна витратити субсидію

Приклад: сім’я має сплатити комуналки за лютий 1100 грн, а субсидію отримала в розмірі 1600 гривень. 500 грн залишку люди можуть витратити на власні потреби – сплатити інші рахунки чи придбати продукти.

Головне пам’ятати, що право на субсидію відберуть, якщо сім’я матиме борг за комуналку більше одного місяця, або якщо він перевищить загальну суму в 340 грн.

Як повідомлялося, у Нацбанку спрогнозували вплив від виплат субсидій грошима на рівень інфляції в Україні.