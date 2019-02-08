Окружний адміністративний суд Києва дав роз’яснення щодо того, яких саме повноважень позбавляється виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун рішенням від 5 лютого.

На сайті суду повідомляється, що відповідачем “викривляється суть визначених судом заходів забезпечення позову та безпідставно стверджується про відсторонення його від посади та встановлення заборони вчиняти будь-які дії”.

Тобто, ухвала від 5 лютого не стосується тих повноважень Супрун, якими вона наділена як перший заступник міністра охорони здоров’я

Заборона стосується дій, які відносяться виключно до компетенції міністра.

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Таких заборон лише дві:

– визначення політичних пріоритетів та стратегічних напрямів роботи міністерства;

– участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабміну.

– Крім того, вкотре необхідно звернути увагу, що ухвалою суду про забезпечення позову жодним чином не вирішувалось питання перебування Супрун на будь-якій посаді, – наголошують в суді.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Уряд вже подав клопотання, в якому вимагає скасувати рішення про відсторонення Супрун. Суд розгляне звернення Кабміну 11 лютого, а позов нардепа Ігоря Мосійчука щодо незаконності перебування Супрун при владі 15 лютого.

У МОЗ вже встигли заявити, що без підпису Супрун медичні заклади не зможуть отримати ліки на суму понад 633 млн грн.

Фото: Уляна Супрун/facebook