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Помер журналіст Олег Нипадимка

У Києві в ніч проти 9 лютого помер відомий український журналіст і редактор Олег Нипадимка, який був засновником газети Сегодня.

Олега Нипадимка

Про смерть Олега Нипадимки повідомляють родичі на його сторінці у Facebook.

Причина смерті журналіста – зупинка серця

Читайте: Помер баскетболіст Олександр Окунський.

Олег Нипадимка народився 21 січня 1958 року, у 1997 році заснував газету Сегодня.

Наступного року він отримав звання Заслужений журналіст України.

Після звільнення з Сегодня Нипадимка відкрив газету Новая, проте вона проіснувала недовго через брак фінансування.

Нагадаємо, нещодавно у Києві через укол анестезії під час планової операції помер журналіст Микола Бабич.

Фото: Наташа Влащенко/Facebook

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