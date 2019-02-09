У Києві в ніч проти 9 лютого помер відомий український журналіст і редактор Олег Нипадимка, який був засновником газети Сегодня.
Про смерть Олега Нипадимки повідомляють родичі на його сторінці у Facebook.
Причина смерті журналіста – зупинка серця
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Олег Нипадимка народився 21 січня 1958 року, у 1997 році заснував газету Сегодня.
Наступного року він отримав звання Заслужений журналіст України.
Після звільнення з Сегодня Нипадимка відкрив газету Новая, проте вона проіснувала недовго через брак фінансування.
Нагадаємо, нещодавно у Києві через укол анестезії під час планової операції помер журналіст Микола Бабич.
Фото: Наташа Влащенко/Facebook
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