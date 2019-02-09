Факти ICTV побували в зимовій казці Карпат і розібралися, з яких саме причин українському туристу варто звернути увагу на цей гірськолижний курорт.

Я не прихильник зимового відпочинку, не катаюся на лижах, не фанат сноуборду. Соромно зізнатись, але до літа 2018 року я лише одного разу бував у карпатських горах, та й те – в далекій юності.

Моя стихія – вода, і між відпочинком у горах та біля моря я завжди обирав друге. Карпати завжди залишалися для мене загадкою. Стереотипи переконували мене в тому, що цей курорт призначений тільки для прихильників походів, гірськолижного спорту та екстриму.

Моє повноцінне знайомство з Карпатами відбулося в липні 2018 року, коли я разом з друзями вирушив у похід. Коли ми доїхали до Ворохти на старому радянському поїзді, вік якого міг перевищити сумарний вік всіх його пасажирів, і висадились на розбитий вокзал, я здивувався, як взагалі настільки популярний туристичний маршрут може перебувати в такому занепаді.

Проте, місцева природа згладила перші враження і повернула бажання відвідати це місце ще раз.

Друга спроба видалася куди більш вдалою. Цього разу я обрав спокійний відпочинок у горах, орендувавши приватний будинок. У Татарів добирався на авто фактично ідеальною дорогою з Івано-Франківська.

Дорогою мене зустрічала сучасна інфраструктура – тут тобі і садиби, і готелі, і ресторани, які люб’язно приймуть будь-якого гостя. Карпати – це місце контрастів, територія, на якій поруч зібрані 5-зіркові готелі і пошарпані старістю міста, туризм в які дійшов поки що тільки частково.













Понад $500 млн інвестицій: коли Карпати стануть провідним європейським курортом / 3 фотографии

Великий туризм у Карпати почав приходити разом зі створенням найбільшого гірськолижного курорту в Україні – Буковель. Саме на початку 2000-х років група підприємців продемонструвала, що в Карпатах можна створити не тільки прекрасні умови для відпочинку людей, а й непогано на цьому заробляти.

На сьогодні потік туристів у Буковелі складає близько 2 млн осіб на рік, а середній чек відпочинку кожного з них – 500 грн на добу. Загальний потік туристів в українських горах на 2018 склав понад 3 млн осіб, а в порівнянні з 2017-м роком ця цифра збільшилася на 30% і зростає з кожним роком.

Крім того, подібні курорти дають велику кількість робочих місць мешканцям даного регіону. Наприклад, у тому ж Буковелі (на будівництво і масштабування якого було витрачено понад $500 млн) взимку працевлаштовано понад 5 тис. осіб, а влітку при роботі залишається близько 3 тис. місцевих жителів.

За словами експертів, гірськолижний відпочинок в Україні має величезний потенціал і поки що недооцінений багатьма інвесторами і тими ж туристами. У цьому впевнений і власник Romantik Spa Hotel, який розташований у місті Яремче, Іван Гаврон.

– В Україні існує питання довіри до гірськолижного туризму, тому що на сьогодні у людей дуже мало інформації про те, що насправді готовий запропонувати туризм і відпочинок у Карпатах, – каже Гаврон. – Наприклад, в Австрії реклама гірськолижних курортів не йде з екранів ТБ і по кожному курорту можна отримати повний спектр інформації.

Наразі наш турист вимагає не тільки комфортно розміститися в тому чи іншому готелі. Йому цікаві комплексний відпочинок, подорожі, різноманітність маршрутів, святкування Дня міста, Гуцульські фестивалі і багато іншого.

На жаль, ми (мова йде про державні структури і ЗМІ) мало працюємо над тим, щоб розповідати людям про те, наскільки привабливий відпочинок у Карпатах. Хоча асортимент послуг у нас набагато ширший, ніж у тій самій Австрії.

Одна з головних проблем туризму в Карпатах – нездатність держави забезпечити багатотисячний пасажиропотік. У зимовий період практично неможливо дістати квитки на потяг, багато автобусів скасовують свої рейси через снігопади, не кажучи вже про літаки.

Цей недолік відчув на власній шкурі, коли намагався придбати квитки на поїзд під час різдвяних свят. Сказати, що зробити це неможливо – нічого не сказати. Далеко не з першого разу вдалося викупити квитки на автобус, який курсує з Києва в Яремче. Перші дві броні через Busfor були скасовані перевізником, і лише третя спроба увінчалася успіхом.









Понад $500 млн інвестицій: коли Карпати стануть провідним європейським курортом / 2 фотографии

Успішною я її вважав до того самого моменту, поки не усвідомив, що добиратися більше 12-ти годин до Карпат мені доведеться на автобусі 20-річної давності, який вже давно не призначений для перевезення пасажирів.

– Дуже багато людей у 2018 році не доїхали до Карпат через дефіцит транспорту, – продовжує Гаврон. – На сьогодні інфраструктура Карпат підготовлена так, що готова приймати набагато більше відпочиваючих, ніж робить це. Але не всі вони потрапляють на відпочинок через те, що банально не можуть знайти транспорт.

У 2019 ми збиратимемо підписи і звертатимося до Міністерства інфраструктури України, щоб цю ситуацію змінити. Тому що держава має бути зацікавлена в тому, щоб туризм розвивався. Він повинен підтримуватися на державному рівні.

На жаль, на сьогодні держава не зацікавлена в підтримці гірськолижного курорту в Карпатах, а місцеві курорти існують і розвиваються за рахунок малого і великого бізнесу.

Вони будують готелі та мотелі, створюють нові маршрути, розважальні програми тощо, з кожним роком залучаючи нові інвестиції. Наприклад, у 2018-му році було залучено понад $50 млн зовнішнього капіталу на розвиток інфраструктури Карпат.

Цільова аудиторія нинішнього гірськолижного курорту в Карпатах – це ті люди, які відвідують даний регіон з року в рік. Динаміка останніх років показує, що українським курортом активно почали цікавитися і жителі інших країн.









Понад $500 млн інвестицій: коли Карпати стануть провідним європейським курортом / 2 фотографии

В основному це Польща, Румунія, Угорщина, Білорусь і Словаччина, жителі яких не бачать в українському гірськолижному курорті великих відмінностей з відомим європейським сегментом.

Однак середній чек за відпочинок у тому ж Буковелі значно нижчий того, що пропонує Куршевель, Кітцбюель або той же Церматт. Головний інструмент, на думку Гаврона, в залученні нового потоку туристів – це сарафанне радіо.

– Портрет цільової аудиторії відпочиваючого в Карпатах – це чоловіки і жінки абсолютно різного віку і різного доходу. Я не скажу, що після того, як українці втратили можливість відпочивати в Криму, вони стали частіше проводити час у Карпатах, проте, кількість відпочиваючих тут зростає з року в рік.









Понад $500 млн інвестицій: коли Карпати стануть провідним європейським курортом / 2 фотографии

Місцеве населення, яке в основному зайнято в сфері послуг, давно усвідомило, що їх прямий заробіток залежить від потоку туристів і за останній час якість сервісу в Карпатах значно зросла.

Якщо ще декілька років тому, вибираючи між Єгиптом і Карпатами турист віддавав перевагу першому варіанту саме через цю причину, то зараз українські готелі все частіше почали пропонувати відпочиваючим популярну в усьому світі систему all inclusive.

– На прикладі нашого готелю Romantik Spa, сервіс нічим не відрізняється від того, який відпочиваючі отримують на курортах Єгипту або Туреччини, – каже Гаврон. – Ми ввели систему all inclusive, яка є великою перевагою турецьких і єгипетських готелів. Таким чином, ми знімаємо додаткові часові та фінансові витрати з відпочиваючого, а він не турбується про організаційні моменти, які входять у його туристичний пакет. All inclusive це одна зі складових додаткового ступеня свободи для людини. Якщо буде якісний відпочинок – то і більше людей будуть його відвідувати.

На даний момент я планую вже четверту свою поїздку в Карпати за останні півроку. Як співав Володимир Висоцький – Краще гір можуть бути тільки гори, і за останній рік я відчув суть цих слів на собі. Не можна порівнювати відпочинок біля моря з гірським, однак Карпати вразили мене своєю невинністю, своєю прозорістю і безпосередністю.

Тут ти насправді перезавантажуєш свій мозок, заряджаєш батареї і насолоджуєшся дарами природи, які навряд чи знайдеш у будь-якому іншому куточку України. Тут ти відчуваєш свободу і необмежений приплив енергії.

Антон Світличний

Фото: Dreamstime