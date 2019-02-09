За добу окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, з них двічі – із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілів один військовий загинув, ще двох поранено.
З автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв Водяне та Павлопіль, повідомляє прес-центр ООС.
За даними штабу, бойовики двічі з таког ож озброєння відкривали вогонь по Авдіївці.
Тут також працював ворожий снайпер.
Міномети 82-го калібру окупанти тричі застосував в районі Кримського, 120-міліметрові міномети – в районі Вільного, гранатомети – по Зайцевому.
За даними розвідки, ЗСУ знищили шістьох окупантів та сімох поранили.
З початку доби ворог вогонь не відкривав.
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Нагадаємо, на відео зняли, як бійці ООС знищили командно-спостережний пункт бойовиків на Донбасі.
Фото: Міноборони