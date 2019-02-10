Керівник поліції Києва Андрій Крищенко дав прес-конференцію, на якій розповів про зіткнення у райвідділі.

Напередодні, 9 лютого, у центрі Києва на Контрактовій площі, де мала проходити зустріч Юлії Тимошенко з виборцями, правоохоронці затримали активістів з плакатами Хто замовив Катю Гандзюк?.

Головний посил акції був у тому, коли з партії звільнять Владислава Магнера, якого батько вбитої Катерини Гандзюк підозрює у причетності.

До слова, Магнера виключили з партії 8 лютого на з’їзді, а відповідна інформація на офіційному сайті з’явилася на наступний день.

Поліцейські затримали активістів, а в управлінні поліції у них вилучили ножі, газові балончики і пістолет. Після чого до райвідділу прибули друзі затриманих і почали вимагати, щоб всіх відпустили і повернули відібрані речі.

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Під час пікету, під дверима відділення почалася сутичка і проти правоохоронців застосували газові балончики.

Внаслідок чого затримали близько 40 осіб, а 3 поліцейських госпіталізували.

На зачистку райвідділу від активістів наказ віддав начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Він про це заявив на прес-конференції, яку зібрали сьогодні через останній події.

– 30 осіб намагалися зайти всередину райуправління. Враховуючи, що там є багато зброї, захоплення якої може призвести до тяжких наслідків, тому мною була дана команда спеціальному підрозділу на розблокування роботи райуправління і на затримання осіб, які вчиняють незаконні дії, – сказав Крищенко.

Слідчі вікрили кримінальні провадження за кількома статтями: Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, Захоплення державних будівель і Хуліганство КК України.

– Спроба штурму відділку поліції — кому це треба? Сприймаємо адвокатів, правозахисників, усі цивілізовані засоби захисту, але не такі передвиборчі методи. Результат при звільненні 15 патріотів — поліція затримує 40 визволителів. При них — ножі, пістолети, газ, кастети. Що в цьому демократичного?, – відреагував на інцидент начальник Нацполіції України Сергій Князєв.

Проте у затриманих та очевидців багато записань викликала поведінка поліцейських. На відео видно, як чоловік у штатному б’є по голові затриманого, а на іншому ролику правоохоронець викрикує фразу: Лягай, Бандера. Це вигук спричинив хвилю обурення в суспільстві.

– Я хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто в силу переконання і розуміння історичної ситуації вважаю це неприпустимим, – зазначив Андрій Крищенко.

Також відкрито кримінальну справу Перевищення службових обов’язків. Про це спочатку повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

На наступний день на сайті ДБР з’явилася заява щодо інциденту, що стався біля будівлі Подільського управління Нацполіціі в місті Києві.

– У рамках кримінального провадження проведені допити свідків, 9 потерпілих осіб і 8 поліцейських. З Подільського управління Нацполіціі вилучено і досліджується відео з камер спостереження, – заявили у прес-службі ДБР.

До слова, Андрій Крищенко наголосив, що власне акція Хто замовим Катю Гандзюк? на Контрактовій площі була проведена без жодних обмежень. І організатори вказаного мітингу не повідомляли відповідним органам про будь-які перешкоджання.

– Я закликаю громадян не приносити із собою на мирні зібрання предмети чи речовини, котрі можуть загрожувати безпеці оточуючих: жодних зеленок, зброї (навіть якщо вона зареєстрована), ножів, газових балончиків, – зазначив Андрій Крищенко.

За його словами, такі дії будуть розцінюватися поліцією, як провокація.

Начальник столичної поліції додав, що вже розпочато два службові розслідування. Однак жоден працівник поліції не відсторонений від виконання посадових обов’язків. Відсторонити правоохоронця можуть лише, якщо він зможе впливати на хід службового розслідування.

Якщо провину правоохоронців доведуть, то згідно зі статтею 365 (Перевищення влади або службових повноважень) їм може загрожувати від 3 до 8 років в’язниці.

У той же час затриманим під час зіткнень у райвідділі поліції активістам після оголошення їх підозри може загрожувати до 7 років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що Арсен Аваков відреагував на сутички навколо передвиборних мітингів та звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

Фото: поліція Києва.