У західних, а також Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі.

Про це на своїй сторінці в Facebooк повідомляє Укргідрометцентр.

– 11 лютий вночі на крайньому заході, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів, – йдеться в повідомленні.

На дорогах північних, східних, центральних областей та Карпатського регіону місцями ожеледиця.

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Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в західних областях і на крайньому півдні країни 0-3° тепла; вдень 1-6° тепла, в Одеській області та в Криму до 9°.

До речі, став відомий прогноз погоди на перший місяць весни.