Конфлікт з РФ у 2014-2015 роках призвів до того, що Україна втратила 16% ВВП.
Президент Петро Порошенко заявив, що через конфлікт з Росією в період 2014-2015 років Україна втратила 16% ВВП, передає УНН.
Сильно вплинула на стан української економіки агресія РФ, а також її економічна блокада.
Порошенко додав, що економічна криза в Україні була спровокована Росією.
Однак країні вдалося її пережити і тепер економіка демонструє стабільне зростання.
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До слова, зміцнення гривні на початку 2019 року пов’язане з рішенням Федеральної резервної системи США не підвищувати ключову ставку і падінням цін на енергоресурси.
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