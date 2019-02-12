Конфлікт з РФ у 2014-2015 роках призвів до того, що Україна втратила 16% ВВП.

Президент Петро Порошенко заявив, що через конфлікт з Росією в період 2014-2015 років Україна втратила 16% ВВП, передає УНН.

Сильно вплинула на стан української економіки агресія РФ, а також її економічна блокада.

Порошенко додав, що економічна криза в Україні була спровокована Росією.

Однак країні вдалося її пережити і тепер економіка демонструє стабільне зростання.

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До слова, зміцнення гривні на початку 2019 року пов’язане з рішенням Федеральної резервної системи США не підвищувати ключову ставку і падінням цін на енергоресурси.