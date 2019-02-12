Київ працює над виконанням вимог для отримання другого траншу ЄС.

Україна не зможе отримати другий транш ЄС раніше березня цього року.

Глава Мінфіну Оксана Маркарова пояснила це тим, що попередній транш надійшов на рахунки нашої країни тільки в грудні 2018 року (між отриманням траншів має пройти як мінімум три місяці).

– Але в кінці березня-початку квітня – це реалістично, – прогнозує Маркарова, пише Інтерфакс-Україна.

Також Київ ще не виконав усіх вимог, які висунув ЄС. Україна повинна буде ухвалити два законопроекти, що стосуються реформи митної служби.

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Як повідомлялося, 11 грудня минулого року ЄС перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.