PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Другий транш ЄС Україна не отримає раніше березня - Маркарова/

Другий транш ЄС Україна не отримає раніше березня – Маркарова

Київ працює над виконанням вимог для отримання другого траншу ЄС.

Другий транш ЄС Україна не отримає раніше березня – Маркарова

Україна не зможе отримати другий транш ЄС раніше березня цього року.

Глава Мінфіну Оксана Маркарова пояснила це тим, що попередній транш надійшов на рахунки нашої країни тільки в грудні 2018 року (між отриманням траншів має пройти як мінімум три місяці).

– Але в кінці березня-початку квітня – це реалістично, – прогнозує Маркарова, пише Інтерфакс-Україна.

Також Київ ще не виконав усіх вимог, які висунув ЄС. Україна повинна буде ухвалити два законопроекти, що стосуються реформи митної служби.

Читайте: Україна отримає два транші МВФ до кінця 2019 року

Як повідомлялося, 11 грудня минулого року ЄС перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка