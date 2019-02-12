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ДТП на Сумській: Дронов не визнає провину

З 10 роками позбавлення волі для обох водіїв адвокат Геннадія Дронова не погоджується.

ДТП на Сумській: Дронов не визнає провину

Адвокат Геннадія Дронова, який фігурує в справі про ДТП на Сумській вулиці в Харкові, просить визнати водія Volkswagen невинним.

Про це повідомляє журналіст Фактів Тетяна Доцяк.

– Прошу визнати невинним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 ККУ, у зв’язку з недоведеністю наявності в його діях складу злочину, – сказав адвокат Сергій  Перепелиця.

Сам Дронов відмовився говорити під час дебатів. Заявив, що скаже все в останньому слові.

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ДТП на Сумській: Дронов не визнає провину / 5 фотографий

До цього часу водій Volkswagen вважав себе винним лише морально, а не юридично.  Саме Зайцева, заявляв адвокат Дронова, рухалася на червоний на великій швидкості, і могла загальмувати, коли побачила жовтий сиглал світлофору. Однак не зробила цього, а навпаки, натиснула газ до підлоги.

В обвинувальному акті вказано, що Дронов стартував на червоний, насправді, на жовто-червоний. Це важливо, на думку адвоката Перепелиці, адже прокуратура не визначила, в чому саме провина Дронова

А ця помилка може стати причиною повернення справи з апеляції назад.

Усі потерпілі винними вважають обох, але значна частина впевнена, що провина Дронова значно менша, ніж Зайцевої. Люди вважають, що вона заслуговує найсуворішого покарання у 10 років, а Дронову просили меншого покарання.

Читайте: ДТП на Сумській: Дронову викликали швидку, адвокат просить відвід судді

Після виступу двох обвинувачених та їхніх адвокатів, суддя має відправитися в нарадчу кімнату для винесення вироку. Вирок прозвучить не раніше, ніж за кілька днів. Про його дату повідомлять пізніше.

Зайцева не виступатиме сьогодні, перерва у суді до 19 лютого. До суду не з’явилися два з трьох її адвокатів, а без них не можна.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 в Харкові автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, врізавшись у VW Touareg, яким керував Дронов, влетів у натовп людей. У результаті аварії загинули 6 осіб.

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