Сьогодні в Україні прогнозують мокрий сніг з дощем та посилення вітру до 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 12 лютого публікує Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, вдень у більшості центральних та північних областей значні опади – переважно у вигляді мокрого снігу.
На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом на Правобержжі на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру
Температура повітря протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.
На півдні вночі 1-6° тепла, а вдень 5-10°, у Криму 9-14°.
У Києві сьогодні мокрий сніг, протягом доби 0-2° тепла.
Раніше синоптики розповіли про погоду на тиждень в Україні.
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