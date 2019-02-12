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Погода в Україні на сьогодні, 12 лютого (КАРТА)

Сьогодні в Україні прогнозують мокрий сніг з дощем та посилення вітру до 15-20 м/с.

погода

Прогноз погоди на 12 лютого публікує Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, вдень у більшості центральних та північних областей значні опади – переважно у вигляді мокрого снігу.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на Правобержжі на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

Температура повітря протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

На півдні вночі 1-6° тепла, а вдень 5-10°, у Криму 9-14°.

У Києві сьогодні мокрий сніг, протягом доби 0-2° тепла.

Раніше синоптики розповіли про погоду на тиждень в Україні.

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