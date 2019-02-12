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Поліцейський, якого підозрюють у побитті активіста С14, заарештований

Суд заарештував поліцейського Василя Мельникова, який брав участь у побитті активістів організації С14.

Поліцейський, якого підозрюють у побитті активіста С14, заарештований

Поліцейського Василя Мельникова відправив під варту Печерський райсуд Києва.

Співробітника поліції заарештували на 2 місяці.

За інформацією координатора С14 Сергія Мазура, у поліцейського є можливість вийти під заставу у 115 тисяч гривень.

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Нагадаємо, що 9 лютого, у центрі Києва на Контрактовій площі пройшла акція Хто замовив Катю Гандзюк?, у ході якої було затримано 40 осіб, а 3 поліцейських доставили до лікарні. Однак людей обурила поведінка правоохоронних органів, а саме той факт, що людина у штатському била затриманого. На іншому ролику поліцейський вигукує фразу: Лягай, Бандера.

Фото: Ivan Pishta

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