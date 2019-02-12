PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Реформи в енергетиці - шлях до демонополізації ринку - Інститут енергетичних стратегій/

Реформи в енергетиці – шлях до демонополізації ринку – Інститут енергетичних стратегій

Перший результат впровадження енергореформ – це можливість розвивати конкуренцію на ринку і завершити демонополізацію.

Реформи в енергетиці – шлях до демонополізації ринку – Інститут енергетичних стратегій

Таку думку висловив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

– Пройшов перший місяць реформи ринку електроенергії та демонополізації сегментів поставок електроенергії споживачам. Головним висновком початку дії реформи стало підтвердження дієвості прийнятого законодавства, вторинних нормативно-правових актів, що дозволяє покроково демонополізувати цей ринок.

Тобто, умови закону про ринок електричної енергії виявилися абсолютно прийнятними і, що важливо, можливими для виконання суб’єктами ринку, – зазначив Юрій Корольчук.

За його словами, новий закон створив умови для поділу і анбандлінгу обленерго.

– Тепер різні компанії будуть здійснювати розподіл (транспортування) та постачання (продаж) електроенергії. Власне, це і є процес демонополізації. Адже доступ до споживача отримають також і ті компанії, які не мають у власності електричні мережі.

Прогресом можна вважати безконфліктний перехід до системи, коли у побутового споживача є два договори на розподіл і постачання електроенергії, – підкреслив енергоексперт Інституту енергетичних стратегій.

Юрій Корольчук зазначив, що закон дозволить збільшити як кількість, так і частку ринку незалежних постачальників електроенергії. Тоді як раніше сегмент таких послуг не перевищував 12%, очікується, що протягом 3-5 років ця цифра зросте до 25%.

Нагадаємо, головним підсумком реформи роздрібного ринку став андбандлінг і розвиток конкуренції на ринку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДТЕК інвестує 1 млрд євро в зелену енергетику – Тимченко
Субсидии не спасут: как реформировать украинскую энергетику
Україна отримає €250 млн на “зелену” енергетику
Burisma Group втретє зібрала друзів України на форумі з енергетичної безпеки в Монако
Стратегія екологічної політики: чому економічний розвиток України буде під загрозою
Ціни на вугілля та електроенергію: причини підвищення та чого чекати українцям
Звіт Енергетичного співтовариства про НКРЕКП: що варто знати
ФДМУ не мав підстав скасовувати аукціон з продажу акцій енергокомпаній – адвокат
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка