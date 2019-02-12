Перший результат впровадження енергореформ – це можливість розвивати конкуренцію на ринку і завершити демонополізацію.

Таку думку висловив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

– Пройшов перший місяць реформи ринку електроенергії та демонополізації сегментів поставок електроенергії споживачам. Головним висновком початку дії реформи стало підтвердження дієвості прийнятого законодавства, вторинних нормативно-правових актів, що дозволяє покроково демонополізувати цей ринок. Тобто, умови закону про ринок електричної енергії виявилися абсолютно прийнятними і, що важливо, можливими для виконання суб’єктами ринку, – зазначив Юрій Корольчук.

За його словами, новий закон створив умови для поділу і анбандлінгу обленерго.

– Тепер різні компанії будуть здійснювати розподіл (транспортування) та постачання (продаж) електроенергії. Власне, це і є процес демонополізації. Адже доступ до споживача отримають також і ті компанії, які не мають у власності електричні мережі. Прогресом можна вважати безконфліктний перехід до системи, коли у побутового споживача є два договори на розподіл і постачання електроенергії, – підкреслив енергоексперт Інституту енергетичних стратегій.

Юрій Корольчук зазначив, що закон дозволить збільшити як кількість, так і частку ринку незалежних постачальників електроенергії. Тоді як раніше сегмент таких послуг не перевищував 12%, очікується, що протягом 3-5 років ця цифра зросте до 25%.

Нагадаємо, головним підсумком реформи роздрібного ринку став андбандлінг і розвиток конкуренції на ринку.