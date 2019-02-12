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Ціни на продукти: що найбільше здорожчало за січень 2019

У січні 2019 року ціни на споживчому ринку у порівнянні з груднем зросли на 1%, а за рік – на 9,2%.

Супермаркет Продукти

Найбільше за перший місяць року подорожчали овочі, додавши 16,6%, а за рік – 34,5%, повідомляє Державна служба статистики.

За її даними, на 4,7% зросли ціни на фрукти.

Молоко та молочні продукти подорожчали на 1,1-1,6%.

Водночас яйця скинули піввідсотка, а за рік – 12,6%.

ЧитайтеВ Україні здорожчають продукти: які та на скільки

Раніше Факти ICTV писали про те, чому здорожчали і як ще зростуть ціни на продукти.

Фото: Pixabay

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