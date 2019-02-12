Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна у 2023 році подасть заявку про вступ до Євросоюзу.

Таку обіцянку він дав на 15-й щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital, передає УНН.

– Це публічне зобов`язання в 2023 році подати заявку про приєднання до Євросоюзу, – наголосив глава держави.

Він також сказав, що наступного тижня підпише ухвалені Верховною Радою зміни до Конституції щодо набуття Україною повноправного членства в ЄС та НАТО, можливо, це буде в парламенті.

Раніше Порошенко говорив, що Україна має підготуватися до вступу в НАТО і ЄС в найближчі п’ять років.

До слова, найвагоміше підтвердження європейського курсу України – прийняття безвізового режиму з ЄС. З 11 червня 2017 року за наявності лише біометричного паспорта українці можуть відвідувати країни Європейського союзу без віз, а також 4 держави, що не є членами ЄС, але входять до Шенгенської зони.

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